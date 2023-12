Come visualizzare la coda di stampa su Windows 11? Bastano pochi clic

Dopo avervi spiegato la tecnica per chiudere i programmi bloccati in primo piano su Windows, torniamo a fare riferimento in questa sede alle curiosità relative alla più recente versione del sistema operativo di casa Microsoft. Potreste infatti non esserne a conoscenza, ma risulta possibile visualizzare al volo la coda di stampa su Windows 11.

Infatti, una volta entrati nelle Impostazioni del sistema operativo e raggiunta la scheda "Bluetooth e dispositivi" mediante l'apposita voce presente sulla sinistra, noterete comparire a schermo il riquadro "Stampanti e scanner". Come ben potete immaginare, mediante quest'ultimo risulta possibile dare un'occhiata a tutti i dispositivi di questo tipo configurati per funzionare col computer.

Una volta individuata dunque la stampante di proprio interesse e fatto clic sull'apposito riquadro, potrete dare un'occhiata alle varie opzioni legate alla periferica. Da qui risulta infatti possibile, ad esempio, eseguire una stampa di prova oppure avviare lo strumento di risoluzione dei problemi, ma anche eventualmente "mettere mano" alle preferenze di stampa. Tuttavia, la voce che può interessare maggiormente per il vostro scopo è chiaramente "Apri coda di stampa".

In questo modo, infatti, viene aperta una finestra che consente di dare un'occhiata a quanto in stampa, nonché che permette anche di selezionare, tramite l'apposito menu a tendina collocato in alto a sinistra, le stampanti per cui si vuole visualizzare la coda. Per il resto, rimanendo in casa Microsoft, potrebbe interessarvi magari dare un'occhiata alle novità IA di Paint su Windows 11.