Come visualizzare le estensioni su Mac? Bastano pochi clic

Visualizzare le estensioni dei file nel Finder del Mac è particolarmente utile in quanto permette di capire in maniera semplice ed immediata la tipologia di app che ci serve per aprirlo. Tuttavia, di default macOS nasconde le estensioni, ma c’è un modo per visualizzarle.

Ciò che bisogna fare per vedere l’estensione di un file nel finder è aprire appunto il Finder sul Mac, quindi dal menù in alto cliccare su “Finder” e quindi su “Impostazioni”. A questo punto è necessario spostarsi nella scheda “Avanzate” e mettere la spunta a “Mostra tutte le estensioni dei nomi file”.

Chiaramente, se non volete che il Finder mostri le estensioni, non dovete fare altro che togliere la spunta alla stessa casella ed il gioco è fatto.

La cosa da tenere sott’occhio è che al momento della rinominazione del file non si elimini o modifichi l’estensione del file, in quanto altrimenti potreste corromperlo e quindi non riuscire ad aprirlo.

