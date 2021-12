Come visualizzare i prodotti dentro casa prima di acquistarli su Amazon?

Volete acquistare un TV ma non sapete se ci sta nella vostra stanza, oppure volete semplicemente avere un'anteprima? Amazon già da qualche mese ha lanciato il sistema AR View che, come suggerisce il nome, sfruttando la realtà aumentata permette di visualizzare i prodotti nella propria abitazione prima di acquistarli.

Occorre precisare che il tool non è disponibile su tutti i prodotti e noi l'abbiamo provato, come mostriamo nello screenshot in calce, con un TV LG OLED.

Nella scheda, come si può vedere, sotto l'immagine viene visualizzata l'opzione "Visualizzalo nella tua stanza". Facendoci su tap, l'app di Amazon chiederà il consenso ad accedere alla Fotocamera: è a questo punto che l'applicazione ufficiale di Amazon inizierà la fase di scansione della stanza e ci farà vedere in realtà aumentata il prodotto scelto. Si tratta di una funzione particolarmente utile in quanto come nel caso dei televisori è possibile anche allinearli alle pareti per vederne le dimensioni.

Ricordiamo che in occasione del periodo Natalizio Amazon ha esteso il periodo di reso ed ora gli utenti possono restituire i prodotti fino al 31 Gennaio 2022, a patto che siano stati acquistati tra il 1 Novembre ed il 31 Dicembre 2021.

