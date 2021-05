Come visualizzare la propria Tessera Sanitaria online?

La Tessera Sanitaria è il documento richiesto al momento della prenotazione del vaccino contro il Coronavirus. I sistemi messi in campo dalle regioni e da Poste infatti chiedono l'inserimento del codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. Ma come visualizzare quest'ultima online?

Il sito Sistema Tessera Sanitaria permette infatti di stampare o memorizzare sul proprio cellulare la propria Tessera Sanitaria, in modo tale da avere sempre a disposizione il numero.

Per farlo, è necessario collegarsi al sito web del Sistema Tessera Sanitaria, quindi in alto a destra cliccare su "area riservata" e dal menù a tendina scegliere "cittadini". A questo punto il nostro consiglio è di effettuare il login tramite SPID.

Una volta effettuato l'accesso, si verrà reindirizzati ad un hub personale in cui è possibile accedere a tutti i servizi a propria disposizione. Quello che ci interessa in questo caso è "Stampa Tessera Sanitaria": non dovrete fare altro che cliccare su "Stampa Tessera Sanitaria" e quindi sull'icona della stampante presente sulla destra nella nuova pagina che vi uscirà, in cui però è già contenuto il numero di tessera e la data di scadenza, con relativo stato.

Come leggiamo nella descrizione, però, "la funzione permette di scaricare in formato PDF e stampare la copia della propria tessera sanitaria, se questa ha una scadenza nell'anno 2020 o negli anni successivi".

Se la vostra Tessera Sanitaria vi è scaduta, vi rimandiamo alla nostra FAQ.