Come visualizzare rapidamente il desktop su Windows 11? C'è la combinazione

Se non vi è bastata l'assurda combinazione di tasti per aprire LinkedIn, abbiamo un'altra curiosità per gli amanti dei comandi "da tastiera" su Windows 11: ecco come fare per mostrare rapidamente il desktop senza passare dal mouse.

Ebbene sì, il sistema operativo di Microsoft ha pensato a tutto, anche a questo: per mostrare in maniera rapida il desktop senza impugnare il mouse, spostandosi nell'angolo inferiore destro della barra delle applicazione, occorre digitare una semplice combinazione di tasti.

Quale? Non potrebbe essere più semplice di così: vi basta premere contemporaneamente il tasto con la bandierina di Windows e il tasto con la virgola, quindi Win + , e il gioco è fatto.

Si tratta di un comando semplice e pratico che vi consente di svuotare all'istante il desktop per avere accesso allo sfondo e ai collegamenti presenti. Premendo nuovamente la combinazione, invece, tornerete alla configurazione di finestre che avevate aperto prima di ridurle tutte a icona.

Se non vi è bastato e siete ancora affamati di "combo" speciali e poco note, ecco a voi cinque tra le più utili combinazioni di tasti per Windows 11: alcune possono tornare davvero molto utili, sia nella vita di tutti i giorni che in casi più limitati, facendovi risparmiare tempo e, perché no, stupendo i vostri colleghi e amici.