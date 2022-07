Come vivere fino a 100 anni? Basta avere i geni giusti

Come si fa ad arrivare all'età di cento anni godendo di "buona" salute? Si tratta solo di attività fisica e di sana alimentazione? Forse non bastano. Uno studio pubblicato su The Journals of Gerontology, ci svela ben altro.

Ad inizio anno, gli ultracentenari erano 20 mila. Si tratta di un record assoluto. Uno studio afferma che non basta svolgere uno stile di vita sano e salutare per arrivare a quest'età ma che ci sia un gene capace di prevenire la morte delle cellule e quindi in grado addirittura di rallentare l'invecchiamento.

Il team di ricercatori ha condotto lo studio su tre gruppi di volontari, il primo composto da 88 persone di età compresa tra i 65 e 80 anni con genitori ancora vivi oltre i 97 anni. Il secondo gruppo formato da 63 centenari ed il terzo da 88 volontari senza alcuna discendenza centenaria.

Dai risultati è emerso che i figli di coloro vicino ai cento anni godevano di maggiore salute, a discapito invece di coloro i quali non avevano parenti anziani che invece presentavano maggiore predisposizione ad ammalarsi. Inoltre, i geni di tutti coloro vicino ai cento anni e dei discendenti di altri centenari presentavano delle grosse similitudini.

A quanto pare nei centenari e nei loro discendenti ci sarebbero più geni di bcl-xl capace di prevenire il suicidio cellulare. Quando infatti le cellule si danneggiano sono programmate a morire, in modo tale da non danneggiare il nostro intero organismo.

Mediante la presenza di questi geni, invece, le cellule resisterebbero di più andando per cui a rallentare l'invecchiamento dell'organismo e consentendo di diventare longevi in piena salute.

Tale ricerca si affianca alle innumerevoli condotte nel corso degli anni, tra cui ad esempio uno condotto proprio da un team italiano dell'Università di Bologna.