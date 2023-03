Come si può vivere con poco ossigeno nella città più alta del mondo?

È possibile secondo voi vivere con poco ossigeno nella città più alta del mondo? Un nuovo studio ci svela la risposta e magari diventerà la meta del vostro prossimo viaggio.

Una ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Hemasphere ha studiato una particolare nella quale hanno preso parte l'università di Milano e quella francese di Grenoble, ha studiato il legame fra metabolismo del ferro e la formazione dei globuli rossi analizzando nello specifico gli abitanti residenti nel Perù. Perché proprio questa nazione? Semplice, poiché vi è la città più alta del mondo ovvero Rinconada. Anche se non sarà difficile da pronunciare come Utqiaġvik la città col nome simile ad una password, scopriamo di che si tratta.

Le aree prese in considerazione dalle varie analisi sono state tre: quella a livello del mare, una zona ad alta quota posta a 3.800 metri e la città Rinconada stessa, situata a ben 5.100 metri sopra il livello del mare. Dai risultati è emerso chiaramente che l'organismo umano si adatta perfettamente alle condizioni di carenza di ossigeno (ipossia) indotta dall'alta quota. Ci riesce, sintetizzando enormi quantità di emoglobina, necessaria per trasportare l'ossigeno nel nostro corpo.

Ovviamente per produrre emoglobina, i globuli rossi utilizzano grandi quantità di ferro e ciò che la dott.ssa Recalcati ha precisato è che: "I risultati indicano che il progressivo aumento dei globuli rossi e la massa di emoglobina, non è accompagnato dalla carenza di ferro". Ad evitarne la carenza a quanto pare, sono gli elevati livelli della proteina "ceruloplasmina" che svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo stesso e viene prodotta in seguito alla mancanza di ossigeno.

Seppur non di grande impatto come la città galleggiante Pangeos, quelli estrapolati dalla città più alta del mondo, sono importanti elementi che potranno essere utili ad esempio per aiutare i soggetti affetti da malattie respiratorie con grave ipossia cronica o con malattie ematologiche quali la policitemia.