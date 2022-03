Come Vladimir Putin è diventato uno dei leader più temuti al mondo.

Il presidente russo Vladimir Putin è diventato rapidamente uno dei politici più influenti e temuti al mondo, ma il suo cursus honorum è stato tutt’altro che immediato: ha trascorso diversi anni lavorando nell'intelligence russa e nella politica locale prima di diventare il leader della Russia.

Nel 1991, Putin si dimetteva ufficialmente come riserva attiva del KGB, il Comitato per la Sicurezza dello Stato. Tornato a Leningrado, l’odierna San Pietroburgo, lavorò al servizio del primo sindaco democratico della città (che, tra l’altro, era anche il suo ex professore di diritto privato): Anatoly Sobchak.

È opinione comune, in Russia, che Putin era colui che si occupava del corretto funzionamento della macchina politica; infatti, era conosciuto come "l'uomo indispensabile di Sobchak". Putin era fedele a Sobchak. Quando Sobchak non è stato rieletto, il neosindaco ha offerto un lavoro all'ex riserva del KGB, ma quest’ultimo rifiutò, dicendo: "È meglio essere impiccati per lealtà, che essere ricompensati per il tradimento".

Nel 1996 Putin e la sua famiglia si sono trasferiti a Mosca. Lì, entrò nelle schiere dell'FSB, l'agenzia succeduta al KGB, fino a diventarne il capo, per nomina di Boris Eltsin, l’allora presidente della Russia.

Nell'agosto 1999, quest'ultimo ha nominato Putin primo ministro, il funzionario di stato più importante, dopo il presidente. Apparentemente dal nulla, Eltsin si dimise e nominò Putin presidente ad interim, alla vigilia di Capodanno del 1999. Putin vincerà ufficialmente le elezioni a marzo.

Una delle sue prime mosse fu quella di tutelare Eltsin, dandogli "l'immunità da indagini penali o amministrative, inclusa la protezione dei suoi documenti, residenza e altri beni da perquisizioni e sequestri".

Durante il suo primo mandato, Putin si concentrò principalmente sugli affari interni. Aveva due punti all'ordine del giorno: la guerra con la Cecenia e gli oligarchi dell'era Eltsin. Il paese fu ereditato in un periodo particolarmente complicato. Il paese era nel mezzo di un conflitto con la Cecenia, una repubblica della Federazione Russa.

Secondo il Council on Foreign Relations, "Nel luglio [2000], Putin ha detto agli oligarchi che non avrebbe interferito con i loro affari o rinazionalizzato le risorse statali fintanto che fossero rimasti fuori dalla politica, cioè fintanto che non avrebbero sfidato o coinvolto il presidente".

Nel 2002, un teatro di Mosca è stato sequestrato da 40 militanti ceceni, guidati da Movsar Barayev. Durante i tre giorni di calvario, 129 dei 912 ostaggi morirono. Questo è stato un momento critico per Vladimir Putin e molti si aspettavano una perdita esorbitante di consensi. Ma la sua "gestione spietata dell'assedio e il suo rifiuto di negoziare con i sequestratori hanno ulteriormente rafforzato la sua reputazione di uomo d'azione". Il suo indice di approvazione salì dell'83%, sedando definitivamente le rivolte cecene.

Nel 2004 Putin è stato rieletto per un secondo mandato. Ha continuato a concentrarsi sugli affari interni, ma ha suscitato grandi critiche per il suo rapporto con i media. Anna Politkovskaya, una giornalista, è stata uccisa nell'atrio del suo appartamento, nel 2006, dopo aver scritto della corruzione che attanaglia l’esercito russo (A proposito di esercito di Putin, sapete quali sono le armi mortali che oggi dispone la Russia?). Putin ha negato qualsiasi coinvolgimento.

Durante i suoi primi due mandati, il PIL russo è aumentato del 70% e gli investimenti sono aumentati del 125%. La "Prima Russia" di Putin è stata fortunata in quanto il paese dipendeva in gran parte dalle risorse petrolifere.

[Kremlin.ru, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons]