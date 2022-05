Come votare per l'Eurovision 2022? C'è anche l'apposita app Android e iOS

Dopo avervi spiegato dove vedere l'Eurovision 2022, torniamo a trattare la kermesse per via della questione del televoto. Infatti, ci sono alcune regole che non tutti sembrano aver ben compreso.

Innanzitutto, il metodo per votare è molto "classico": come esplicitato nel regolamento ufficiale pubblicato dalla Rai, si può scegliere la canzone mediante il numero 894.222 da fisso o 475.475.0 da dispositivi mobili. Chiaramente bisogna anche seguire quanto avviene in diretta, seguendo le finestre temporali indicate dai conduttori dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest, che ricordiamo sono Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Per quel che concerne gli eventuali costi, potreste voler dare un'occhiata anche al portale ufficiale di TIM (si fa riferimento a circa 50 centesimi).

Attenzione però a una regola che magari non tutti conoscono: dall'Italia non è possibile votare per Mahmood e Blanco. In parole povere, all'Eurovision Song Contest è possibile votare solamente per altri Paesi, quindi durante la finale di sabato 14 maggio 2022 bisognerà sperare che siano gli spettatori esteri a votare per il nostro Paese (voi, ovviamente, potrete eventualmente esprimere la vostra preferenza per gli artisti di altri Paesi).

In ogni caso, se avete intenzione di votare, l'applicazione Eurovision Song Contest App può facilitarvi la procedura, dato che ci sono di mezzo anche i codici delle canzoni, che vanno indicati correttamente nell'SMS per risultare dei voti validi. Per il resto, se volete dare un'occhiata un po' a tutte le canzoni, ricordiamo che il canale YouTube Eurovision Song Contest 2022 può rappresentare un'ottima fonte.