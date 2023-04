Come avere una VPN gratuita? C'è la novità Opera

Opera vuole restare al passo con la concorrenza: dopo l'integrazione di ChatGPT sul browser Opera, infatti, l'azienda ha lanciato un altro servizio che potrebbe fare la felicità di moltissimi consumatori. Stiamo ovviamente parlando della rete VPN completamente gratuita di Opera, disponibile per tutti gli utenti del browser della compagnia.

Con una press release, infatti, Opera ha annunciato l'implementazione di una rete VPN gratuita sul suo browser proprietario. Quest'ultima può essere utilizzata su browser Opera da PC Windows, macOS e da dispositivi mobili iOS e Android, a patto di scaricare, installare e accedere al motore di ricerca dell'azienda. La feature è completamente gratuita, ma ne esiste anche una versione a pagamento: vediamo cosa cambia tra le due.

La versione gratuita della rete VPN è una feature pre-installata nel browser Opera ed è liberamente accessibile da chiunque lo utilizzi: essa non richiede un account, l'inserimento di metodi di pagamento o ulteriori estensioni per il motore di ricerca. Opera spiega anche che la funzione può essere attivata con un click (o un tap su smartphone) dalle Impostazioni del browser, nella sotto-sezione Privacy. La feature, inoltre, è attiva sia per le tab in navigazione standard che per quelle in modalità privata.

La versione gratuita di Opera VPN, tuttavia, è limitata al traffico dati del browser Opera, e non a tutto il traffico in uscita del vostro PC, smartphone o tablet. Inoltre, potrete impostare solo tre location generiche a cui connettervi e avrete un pool limitato di server a cui connettervi, pari ad un centinaio di unità. Infine, questa versione del servizio non offre l'autenticazione a due fattori.

Per sbloccare quest'ultima, dovrete invece acquistare Opera VPN Pro, che vi permette di proteggere fino a sei device diversi "per intero", cioè non solo limitatamente al traffico di Opera Browser, ma anche a quello generato da tutte le altre applicazioni installate sul dispositivo. Inoltre, la versione a pagamento del servizio fornisce più di 30 location e ben 3.000 server diversi a cui connettersi, garantendo una connessione dalla velocità nettamente maggiore. Opera VPN Pro ha un costo di 3,99 Euro al mese, con un periodo di prova gratuito pari a 30 giorni.