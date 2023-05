Come sarà watchOS 10? Le possibili funzionalità dell'update in arrivo

C’è ancora attesa per il keynote di apertura della WWDC 2023, atteso ad inizio Giugno, nel corso del quale dovrebbe essere presentato anche watchOS 10, il nuovo sistema operativo per smartwatch.

Secondo gli ultimi rumor diffusi in rete, watchOS 10 potrebbe supportare i widget. Gli elementi che sono stati introdotti su iOS prima nella homescreen e poi nella lockscreen a quanto pare sono pronti a debuttare anche sui dispositivi indossabili, dove dovrebbero diventare una “parte centrale” dell’esperienza. Non è chiaro in che modo potrebbero essere implementati ed in quale componente di watchOS 10, ma Mark Gurman di Bloomberg ha spiegato a più riprese che la nuova interfaccia grafica sarà simile al quadrante Siri di watchOS 4. Chiaramente un ruolo centrale ce l’avrà il supporto da parte degli sviluppatori, che dovranno lavorare per portare sullo Store applicazioni in grado di offrire widget

In molti hanno definito watchOS 10 il più grande aggiornamento di sempre per Apple Watch, grazie alla grossa mole di novità che dovrebbe introdurre: probabile che molte di queste si andranno ad integrare con quelle introdotte dal nuovo iOS, dove dovrebbe farsi spazio anche un’applicazione di live journaling.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Il keynote però ormai è dietro l'angolo.