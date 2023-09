Come mai WhatsApp occupa tanto spazio? Ecco cosa fare

Dopo avervi spiegato come creare un gruppo WhatsApp senza nome, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento in questa sede al ben noto servizio di messaggistica istantanea. C'è infatti una questione che non esattamente tutti hanno compreso: come mai WhatsApp può occupare tanto spazio? Vale la pena approfondire.

Ebbene, il principale motivo per cui l'applicazione di proprietà di Meta può impattare in modo importante sulla memoria interna dello smartphone risiede nel fatto che di default vengono salvati i contenuti multimediali ricevuti nelle chat. Sì, avete capito bene: i media che avete ricevuto dai vostri contatti, anche relativi a ormai vetusti meme, potrebbero trovarsi ancora nello storage interno del dispositivo.

Soprattutto, però, ciò che potrebbe risultare piuttosto pesante sono video, file ZIP e simili, che magari qualcuno vi ha inviato in passato ma che non vi servono più. Tuttavia, per fortuna è la stessa applicazione di WhatsApp a offrire una soluzione, in quanto dispone in modo integrato di una funzione che rileva i file più pesanti presenti in questo contesto.

Per accedere a quest'ultima da Android, vi basta premere sull'icona dei tre puntini collocata in alto a destra, selezionando in seguito l'opzione "Impostazioni". Dopodiché, non vi resta che fare tap sul riquadro "Spazio e dati", così da poter successivamente accedere alla scheda "Gestisci spazio". È proprio in quest'ultima che verrete accolti da una barra indicante quanto spazio occupano gli elementi di WhatsApp.

Otterrete dunque indicazioni in merito ai file dal peso superiore ai 5MB, potendo anche eventualmente eliminarli tutti. In basso risiedono inoltre dettagli sul peso dei media legati alle singole chat, così come l'applicazione potrebbe magari consigliarvi di attivare i messaggi effimeri, che eliminano il contenuto dopo un po' di tempo e consentono dunque di risparmiare spazio di archiviazione. Per il resto, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche direttamente alle linee guida ufficiali di WhatsApp relative alla gestione della memoria, così da approfondire ulteriormente la questione.