Come avere WhatsApp su tablet? Ecco le principali alternative su Android

Fortemente orientata a migliorare la modalità multi-dispositivo, Whatsapp è sicuramente una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate e apprezzate al mondo. Mai come in questo periodo, in cui lo smart working acquisisce ogni giorno più rilevanza, poterlo utilizzare su un display più grande potrebbe semplificarci la vita.

La prima idea che ci balza in mente è senza dubbio scaricarlo dal Play Store, ma ci sono dei pro e dei contro in questa metodica.

Una grande limitazione di Whatsapp consiste infatti nel poterlo utilizzare con un solo device alla volta per ogni numero di telefono e, citando il supporto ufficiale, "se cerchi di alternare frequentemente il tuo account WhatsApp fra dispositivi diversi, a un certo momento, ti potrebbe venire impedito di eseguire nuovamente la verifica di WhatsApp. Per favore non passare ripetutamente da un dispositivo e da un numero all'altro".

Quindi l'aspetto più ingombrante dell'installazione di Whatsapp su un tablet Android risiede nel fatto che verrà temporaneamente disabilitato l'accesso sullo smartphone. Se il nostro intento è quello di rinunciare alla possibilità di utilizzarlo sul telefono, allora proseguiamo con il download.

Una volta scaricato Whatsapp sul tablet ci verrà chiesto di autorizzare il numero di telefono. Se il vostro tablet non ha il lettore per le SIM, non abbiate paura. Inserite in ogni caso il numero di telefono che intendete associare, dove vi verrà recapitato un SMS con un codice da inserire nella schermata successiva.

Una volta terminata l'autenticazione, Whatsapp sarà correttamente installato e funzionante. L'unica prerogativa è che il tablet sia connesso a internet.

Per utilizzare invece entrambi i device allo stesso tempo esiste un'alternativa meno invasiva. Esiste infatti la possibilità di utilizzare Whatsapp Web anche sul tablet, attivando la modalità desktop del browser. In questo caso però entrambi i dispositivi dovranno essere connessi a internet.