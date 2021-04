Come avere WhatsApp web su tablet? Ecco i passaggi principali

Fra le varie alternative alternative per attivare Whatsapp su tablet, abbiamo scoperto che ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro. Scopriamo insieme in che modo è possibile, in particolare, attivare Whatsapp Web sui nostri device.

La principale limitazione dell'applicazione Android di Whatsapp è infatti rappresentata dalla possibilità di utilizzarla esclusivamente su un dispositivo alla volta. Con Whatsapp Web sarà invece possibile continuare a utilizzare il nostro device principale contemporaneamente al nostro tablet, a patto che entrambi i terminali siano connessi a internet.

Un altro pregio della versione su browser di Whatsapp consiste nella possibilità di poterla utilizzare su dispositivi sprovvisti di vano SIM. Ma veniamo al dunque.

Prima di tutto, accertiamoci di avere accesso al dispositivo principale su cui è attiva l'app di Whatsapp. Il passo successivo sarà poi quello di recarci sul sito ufficiale, dove ci verrà proposto un codice QR da scansionare con il nostro smartphone, direttamente dall'applicazione Whatsapp.

Nella schermata principale dell'app sarà possibile selezionare la voce Whatsapp Web direttamente dal menu corrispondente all'icona con i tradizionali tre puntini, posta in alto a destra accanto all'icona per la ricerca globale.

Una volta inquadrato il codice QR sullo smartphone, verrà automaticamente effettuato l'accoppiamento fra i due dispositivi e il tablet sarà pronto all'uso.

Ricordiamo infine che nelle scorse ore è stata attivata su tutti i dispositivi la possibilità di effettuare videochiamate con Whatsapp Web.