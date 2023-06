Come sarebbe Windows 11 Mobile? Un concept prova a immaginarlo

In apertura troverete quello che - forse - sarebbe stato Windows Phone se fosse arrivato fino al 2023, e qui i più romantici tra gli appassionati di tecnologia inizieranno a percepire il magone al solo pensiero del "terzo OS" che ci ha creduto, in larga parte, ma forse non abbastanza.

Su ascesa e declino di Windows Phone abbiamo speso letteralmente fiumi di parole, soprattutto tramite retrospettive e analisi per capire quali siano stati i punti di non ritorno che hanno portato il colosso di Redmond a issare bandiera bianca su questo frangente.

Tuttavia, sognare non costa nulla e lo studio AR 4789 ha confezionato un vero e proprio gioiellino, quella che potrebbe essere una possibile interfaccia di Windows 11 per Mobile, un sistema pensato per offrire un'esperienza in totale continuità grafica e funzionale con la controparte desktop, con tanto di animazioni e widget coerenti con lo stile dell'ultimo sistema operativo di Microsoft.

Tra le feature, oltre ai widget, lo studio ha pensato anche a un interessante sistema di gesture per l'accesso ai processi in background e a eventuali desktop aggiuntivi, un Menu Start a pieno schermo e i tratti distintivi di Windows 11. Vale la pena notare come questo concept possa sposarsi in larga parte anche con la struttura di Android e chissà, magari un appassionato prima o poi lo prenderà come ispirazione per un launcher da installare sui nostri device (un po' come quelli per far sembrare lo smartphone un iPhone)!