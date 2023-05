Come sarà Windows 12? I concept provano a immaginarlo

I primi rumor su Windows 12 sono presenti sul web già da tempo, e secondo alcune voci Microsoft avrebbe già iniziato il suo lavoro sul nuovo sistema operativo. Alcuni hanno già ipotizzato qualche concept, ma cosa sappiamo al momento sull’OS?

Prima di analizzare il concept che è diventato virale, andiamo a capire quali sono i rumor su Windows 12 in termini di funzionalità. Secondo alcuni, Microsoft starebbe valutando la possibilità di sviluppare un sistema operativo modulare e scalabile, che sia in grado di girare su tanti dispositivi e che garantisca anche la compatibilità con le vecchie app. Il progetto CorePC, questo il nome interno, prevede anche un focus importante sull’intelligenza artificiale, senza però precludere novità a livello di esperienza.

Nelle scorse ore si è anche parlato dei requisiti minimi di Windows 12, che secondo molti potrebbe richiedere un SSD per poter girare.

Per quanto riguarda il concept di Windows 12 pubblicato sul web, nel filmato si vede una nuova taskbar dinamica e fluttuante, ma anche un nuovo menù Start con tanto di widget in grado di mostrare contenuti da varie applicazioni, oltre che il Meteo, l’ora e le mail ricevute su Outlook. Si ipotizza però anche un redesign di Esplora File, l’elemento essenziale dell’interfaccia utente. Appunto però stiamo parlando di un concept, e per tale ragione vi invitiamo a prenderlo come tale.