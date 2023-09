Come sarà Windows 12? Il riassunto dei principali rumor

Che Microsoft stia già lavorando a Windows 12 è un dato ormai assodato. Dopo una release tutto sommato "conservativa" come Windows 11, molti utenti si aspettano un grande stravolgimento del sistema operativo di Redmond con la sua prossima iterazione... e potrebbero essere accontentati, almeno stando agli ultimi rumor.

Per esempio, pare che l'UI di Windows 12 sarà diversissima da quella di Windows 10 e 11, con una taskbar "fluttuante" in cima allo schermo, e non più ancorata alla base del display. Sembra che quest'ultima verrà separata dal "cassetto" delle app recenti, che resterà posizionato in basso (un po' come su macOS), e che conterrà solo informazioni come la data, l'ora, il meteo, la batteria residua del dispositivo e l'indicatore delle connessioni al web e ai dispositivi Bluetooth. Insomma, Microsoft prenderà spunto da Apple per Windows 12, ammesso che i leak siano veritieri.

In secondo luogo, pare che Windows 12 sarà modulare e scalabile, evitando così tutti i problemi di compatibilità che hanno afflitto Windows 11 al lancio. La modularità sarà raggiunta con dei pesanti cambiamenti nel codice di base del sistema operativo, che potrebbe essere completamente riscritto da capo e snellito dagli ingegneri di Redmond.

Non solo: certamente l'IA avrà un ruolo centrale in Windows 12, grazie ad un capillare integrazione di Bing Chat e di Windows Copilot in ogni app di sistema. Secondo Zac Bowden, senior editor di Windows Central, "Microsoft metterà una forte enfasi sull'incorporazione delle funzionalità legate all'IA nella sua prossima release di peso di Windows".

Sembra anche che l'IA arriverà su moltissimi software preinstallati di Windows 12: secondo Bowden, per esempio, quest'ultima troverà spazio nell'utility per gli screenshot, in Notepad e in tutta la suite di Office. Le app che non riceveranno delle funzioni AI-based, invece, verranno semplicemente pensionate: sicuramente, per esempio, Windows 12 non avrà WordPad o Cortana, entrambi messi da parte nelle ultime settimane da Microsoft.

Ma quando arriverà Windows 12? Difficile dirlo, anche se per il momento la finestra di lancio più papabile è quella della seconda metà del 2024: ci sarà dunque da attendere ancora un anno (o forse poco più, visto che una release tra ottobre e novembre è assai probabile) prima di mettere le mani sulla prossima versione di Windows.