Come sarebbe Windows XP nel 2022? Un utente l'ha provato ad immaginare, ecco il risultato

Nel giorno in cui arriva il Tuesday Patch di Windows 11 di Maggio, sul web emerge un video fanmade creato da Addy Visuals che ha messo insieme le sue capacità creative per immaginare un Windows XP 2022 Edition, ovvero come potrebbe essere una versione moderna dello storico OS Microsoft.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, questo fantomatico sistema operativo riprende molte delle funzioni presenti in Windows 11 e con cui gli utenti hanno avuto modo di mettere le mani negli ultimi mesi, combinate però con alcune funzioni storiche di Windows Xp. E’ presente una versione rimasterizzata dello storico sfondo con la collina, mentre le finestre sfoggiano gli angoli arrotondati ed i nuovi font integrati da Microsoft in Eleven.

E’ ovviamente presente anche lo storico flipper 3D Pinball Space Cadet, che ha fatto trascorrere interi pomeriggi a tantissimi utenti, ma anche e soprattutto la modalità scura che non solo propone delle palette di colore diverse rispetto a quelle classiche, ma anche una versione “buia” della collina. Ovviamente non è disponibile in alcun modo questa release, in quanto si tratta di un semplice video fanmade, che però dimostra ancora una volta come Windows Xp sia ancora nei cuori degli utenti.

Alcuni dati diffusi qualche mese fa mostrano anche che Windows Xp continua ad essere utilizzato.