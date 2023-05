Come sarà Xiaomi 14 Pro? Spunta un render: i bordi saranno sottilissimi

Già sappiamo che Xiaomi 14 Pro sarà un cameraphone con tanto di lente periscopica, ma oltre alle informazioni sulla telecamera dello smartphone le notizie che abbia a riguardo sono davvero poche. Fortunatamente, oggi arriva in nostro aiuto un noto leaker, che ci svela il primo render del top di gamma della linea Xiaomi 14.

Il render, che potete trovare anche in calce a questa notizia, è stato pubblicato dall'affidabile tipster Ice Universe sul suo profilo Twitter. Dall'immagine possiamo vedere che lo smartphone avrà dei bordi pressoché identici su tutti i lati del display e uno schermo curvo: niente pannello piatto "alla iPhone", dunque. Non solo: i bordi saranno anche estremamente sottili, dando al prodotto un feeling elegante e curato.

Per il resto, possiamo vedere che Xiaomi 14 Pro avrà una selfie-camera punch-hole in posizione centrale sul lato superiore dello schermo, come ormai da tradizione per Xiaomi. Quest'ultima, secondo i leaker, sarà la medesima lente da 32 MP già vista su Xiaomi 13 Pro. Sfortunatamente, il leak di Ice Universe non ci dice altro sullo smartphone, anche se alcuni rumor ci forniscono una scheda tecnica parziale del device.

Nello specifico, il tipster cinese Digital Chat Station ha confermato che Xiaomi 14 Pro avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come suo SoC, con codename SM8650. Lo Snapdragon 8 Gen3 dovrebbe utilizzare il nodo TSMC a 4 nm e dovrebbe avere un'architettura composta da un Core Cortex-X4 a 3,72 GHz, da tre Core Cortex-A715 e da quattro Core Cortex-A515, insieme a una GPU Adreno 750.

In termini di batteria, invece Xiaomi 14 Pro avrà una cella da 5.000 mAh, che ovviamente dovrebbe supportare la ricarica rapida. Stiamo parlando, nello specifico, di un fast charging a 90 W o a 120 W cablato, ma anche di una ricarica wireless rapida a ben 50 W.