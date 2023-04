Come far sembrare Android un iPhone? I launcher simil Apple

Di recente abbiamo visto cosa fare se il Play Store non funziona. Rimesso in piedi il negozio di app per Android, potrebbe interessarvi scoprire qualche interessante tema da scaricare per rendere il vostro smartphone più simile a un iPhone.

Sebbene il periodo d'oro dei cosiddetti "cloni" degli iPhone basati su Android sia ormai finito, infatti, potrebbe interessarvi dare una rinfrescata al look del vostro sistema guardando alla mela e all'estetica del suo launcher.

La prima app che vi consigliamo è Phone 14 Launcher OS 16, che prende ispirazione da iOS 16 e che dispone di sfondi e icone a tema iPhone, oltre ad alcune scorciatoie tipiche, come lo swipe giù per Spotlight, che in realtà sarà semplicemente la ricerca globale.

Un'altra interessante alternativa è Launcher iOS 16 by Launcher Studio, molto simile, con tutta una serie di feature esclusive mutuate direttamente da iOS, tra cui anche i widget.

Ultima, ma non per importanza, è l'app X Launcher, in tandem con il tema OS13. Si tratta di un launcher più potente e versatile, poiché consente appunto di cambiare aspetto con uno schiocco di dita, andando a scegliere fra tantissimi temi e sfondi che si sposano alla perfezione con lo stile Apple.

Insomma, su Android le possibilità non mancano di certo, anche quelle per far finta di non essere su Android!