Come far generare un artwork all'IA partendo da una parola? Questo è Everyeye

Inserire nella stessa frase le parole "artwork" e "intelligenza artificiale" potrebbe sembrare utopia per qualcuno. Eppure, nello stesso contesto potremmo mettere anche "trading card". A cosa ci riferiamo? A un servizio gratuito particolarmente interessante.

In particolare, come fatto notare anche da The Verge, è stata lanciata una nuova intrigante applicazione chiamata Dream, realizzata dalla startup canadese Wombo. In parole povere, basta scrivere delle parole descrivendo ciò che si vuole ottenere (in inglese), scegliere uno stile artistico tra i preset disponibili e premere sul pulsante "Create": in questo modo, verrà generato automaticamente un artwork che si può scaricare e condividere.

Più precisamente, il risultato finale è una sorta di "carta" e l'utente può scegliere se mettere o meno in evidenza all'interno di quest'ultima il prompt, ovvero quanto scritto per far generare all'applicazione l'immagine. Chiaramente, non manca anche un'indicazione relativa al portale utilizzato per generarla. Per il resto, il servizio va ovviamente visto "solamente" come un test per dimostrare le potenzialità dell'IA (anche perché ovviamente spesso il risultato non è esattamente dei più "coerenti").

In ogni caso, come potete ben immaginare, sui social network si stanno moltiplicando gli artwork realizzati in questo modo. Per provare l'app, basta semplicemente collegarsi al portale ufficiale di Dream e digitare un prompt. L'immagine che potete vedere a corredo della notizia è stata generata inserendo "Everyeye", ma chiaramente il servizio andrebbe utilizzato con frasi descrittive in inglese come "Never ending flower".