Comet, fino al 14 Marzo 2024 tantissime offerte sui prodotti Dyson

Fino al 14 Marzo 2024 da Comet c’è la “Dyson Edition”, una nuova promozione valida nei negozi ed online che fino ad esaurimento scorte consente di acquistare a prezzi ridotti diversi dispositivi e prodotti della società inglese.

Partendo dalle aspirapolveri senza filo, il Dyson V8 Silver Nichel è disponibile a 279 Euro, 120 Euro in meno rispetto ai 399 Euro di listino. In offerta troviamo anche la scopa elettrica Dyson V11 Fliffy, nella colorazione nickel/red, che viene proposto al prezzo di 479 Euro, 120 Euro in meno rispetto ai 599 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la riduzione su Dyson Gen5 Detect, che viene proposto ad 899 Euro: lo sconto è di 100 Euro rispetto ai 999 Euro di listino.

Tra gli asciugacapelli, il Dyson Supersonic viene proposto al prezzo di 299 Euro, 100 Euro in meno dai 399 Euro di listino.

Il purificatore Dyson Hot+Cool Gen1 è disponibile a 499 Euro, anche in questo caso 100 Euro in meno rispetto ai 599 euro di listino.

La lista completa dei prodotti è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti, dove sono disponibili anche i dettagli sull'eventuale possibilità di effettuare il pagamento a rate.