Comet: 400 Euro di sconto su TV LG OLED evo da 55 pollici del 2023

Quest’oggi parliamo di uno sconto molto interessante proposto da Comet su un TV OLED della gamma C3 di LG del 2023, su cui è possibile risparmiare 400 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Si tratta del’OLED55C34LA da 55 pollici, che può essere acquistato a 1399 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1799 Euro di listino. Comet garantisce la consegna per mercoledì 7 Novembre 2023 se si effettua l’ordine entro 8 ore dal momento in cui stiamo scrivendo, ma è possibile anche optare per il ritiro gratuito presso uno dei punti vendita sparsi sul territorio italiano. La catena di distribuzione permette anche di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 466,33 Euro al mese con PayPal a tasso zero ed interessi zero, mentre spuntando la casella dedicata è possibile anche estendere il contratto di assistenza al prezzo di 129 Euro.

Il TV è dotato di un pannello da 55 pollici OLED evo con risoluzione di 3840x2160 pixel 4K Ultra HD, ma garantisce anche un tempo di risposta di 0,1ms. Garantito il supporto per il digitale terrestre DVB-T2 e DVB-S2.

Come sempre, consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse.