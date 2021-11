Comet Black Friday 2021: fino a 400 euro di sconto su 'tutto' ancora per poco

Dopo aver trattato l'iniziativa di MediaWorld che sconta un po' "tutto", ci soffermiamo su una promozione simile. Infatti, Comet ha deciso di lanciare uno sconto immediato in negozio e online su miriadi di prodotti.

Più precisamente, come spiegato nella pagina dedicata ai termini e condizioni dell'iniziativa di Comet, fino al 22 novembre 2021 si possono risparmiare fino a 400 euro a fronte di un certo importo totale speso. Scendendo maggiormente nel dettaglio, le cifre legati agli sconti sono le seguenti.

Fino a 400 euro di sconto da Comet per il Black Friday 2021 a fronte di una certa spesa

Da 300 a 599,99 euro : sconto di 50 euro;

: sconto di 50 euro; Da 600 a 899,99 euro : risparmio di 100 euro;

: risparmio di 100 euro; Da 900 a 1799,99 euro : sconto di 150 euro;

: sconto di 150 euro; 1800 euro o superiore: risparmio di 400 euro.

Insomma, capite bene che può potenzialmente trattarsi di una buona occasione per un buon numero di persone, in quanto si fa riferimento a uno sconto immediato basato su una certa spesa. Questo significa che l'iniziativa promozionale coinvolge un po' "tutti" i prodotti. Chiaramente, è necessario effettuare la spesa in un unico scontrino o comunque in un unico ordine online.

Risparmio su essenzialmente "tutto", ma non manca qualche eccezione

In ogni caso, come spesso avviene nelle iniziative promozionali in cui si fa riferimento a sconti su "tutto", qualche eccezione c'è. Per quel che riguarda la promozione di Comet, come si può leggere nei succitati termini e condizioni (che come sempre invitiamo a consultare per bene, se siete interessati), "Sono ESCLUSI dall'attività promozionale e pertanto non concorrono al calcolo dell'importo minimo, tutti I prodotti del volantino "Se è più black, è blackfriday Comet", tutti i prodotti Apple, Miele, Liebherr, Dyson, Smeg piccoli elettrodomestici e Smeg Frigoriferi colorati, Asko, PS5, XBOX serie X e S, tutti i prodotti Samsung telefonia, tutti i servizi (a titolo esemplificativo la consegna al piano, estensione di assistenza, carte shopping, ecc.), i prodotti di materiale elettrico e di illuminazione".

Da tenere in considerazione inoltre la questione dell'esaurimento scorte, nonché che "Per garantire al maggior numero di clienti di usufruire della promozione, Comet si riserva la possibilità di limitare le vendite di alcune referenze, ad un pezzo per cliente".