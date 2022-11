Comet Black Friday, LG OLED C26 da 48' disponibile a 650 euro in meno

Nella giornata di ieri abbiamo ripreso dal volantino del Black Friday 2022 di Comet alcuni smart TV e wearable Samsung a metà prezzo. Oggi torniamo sul portale della catena di negozi per riprendere uno smart TV LG OLED del 2022 a un prezzo ottimo grazie a un taglio di 650 euro sul listino.

Il modello in questione è l’LG OLED evo 4K della serie C26, novità del 2022 in questo caso con display dalla diagonale di 48 pollici e con risoluzione naturalmente pari a 3840 x 2160 pixel. Il tempo di risposta, poi, è di 1 ms, mentre il refresh rate arriva anche a 120Hz grazie alla tecnologia VRR che si attiva durante l’attività di gioco. Lato video troviamo poi il supporto a HLG, HDR e Dolby Vision IQ, mentre il comparto audio beneficia della codifica Dolby Atmos. Infine, il sistema operativo è webOS 22 e non manca il supporto al DVB-T2.

Presso Comet questo smart TV di ultima generazione scende da 1.699 euro a 1.049 euro, ovvero del 38,3%. Il pagamento è effettuabile in tre rate senza interessi con PayPal e la spedizione è gratuita. Altrimenti, lo stesso televisore può essere ritirato a costo zero presso il punto vendita più vicino con unità disponibili in magazzino.

