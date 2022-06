Comet Days Summer Edition: sconti fino al 50% su smartphone e molto altro

Non c'è solamente Trony a lanciare sconti su smartphone. Infatti, anche Comet ha deciso di avviare offerte su questa tipologia di prodotti (e non solo). Si fa riferimento al volantino Comet Days Summer Edition.

Ebbene, l'iniziativa promozionale, iniziata il 23 giugno 2022, sarà attiva fino al 7 luglio 2022 e prevede parecchi sconti su molteplici categorie di prodotti tech. Si va infatti dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per televisori, indossabili e molto altro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione non male per chi è appassionato di tecnologia a 360 gradi.

Tra le promozioni messe in bella vista da Comet troviamo uno sconto sullo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE "brandizzato" Vodafone, proposto ora a un costo pari a 269 euro (anziché ai precedenti 349 euro: lo sconto è del 22,9%). Non manca poi un possibile risparmio del 55,1% sulla lavatrice LG F4WV309SAE, che viene adesso venduta al prezzo di 449 euro (al posto di 999 euro).

Si fa inoltre notare lo sconto del 50,1% sul televisore LG 55UP81006LR.API, che viene ora proposto a un costo pari a 449 euro (anziché ai precedenti 899 euro). Potete in ogni caso approfondire tutte le offerte attive per i Comet Days Summer Edition direttamente mediante il portale ufficiale di Comet, che tra l'altro consente anche di sfogliare il volantino.