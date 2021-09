Comet e il Dyson Weekend+ 'segreto': dove sono le promozioni?

Per la serie "anticipazioni sulle offerte in arrivo", segnaliamo che Comet ha annunciato l'iniziativa "Dyson Weekend+", che fa seguito all'omonima promozione lanciata da Euronics. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per acquistare un nuovo aspirapolvere, ma c'è un "mistero".

Infatti, l'iniziativa sembra essere per certi versi "segreta" (si fa per dire): Comet ha già informato alcuni utenti dell'esistenza del "Dyson Weekend+" mediante un'apposita comunicazione inviata tramite posta elettronica, indicando che l'iniziativa sarà attiva dal 24 settembre 2021 al 27 settembre 2021. Tuttavia, al momento in cui scriviamo (ovvero nella serata del 24 settembre 2021), la pagina dedicata alle promozioni del portale ufficiale di Comet, ovvero quella in cui si viene reindirizzati premendo sul banner dedicato, non include alcun tipo di iniziativa legata a Dyson.

Inoltre, sempre al momento in cui scriviamo, non si fa riferimento a quest'ultima nemmeno nella home page del sito Web di Comet. Tutto molto strano, in quanto, come indicato in precedenza, il "Dyson Weekend+" di Euronics, che ha le stesse scadenze, è già iniziato. Insomma, non è ben chiaro il motivo per cui Comet abbia comunicato ad alcuni utenti l'iniziativa, senza che poi ci siano banner legati ad essa sul portale ufficiale. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta di sconti relativi al Web, dato che nel messaggio di posta elettronica ricevuto dagli utenti si legge che le promozioni saranno "solo online".