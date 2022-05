Comet esagera: che prezzo sul MacBook Air da 13 pollici con M1!

Super prezzo proposto da Comet, nell’ambito dei Comet Days, su un MacBook Air da 13 pollici con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte. La catena di distribuzione permette di godere di uno sconto molto interessante rispetto al prezzo di listino.

Il laptop Apple, nello specifico, può essere acquistato a 920 Euro, in calo del 20,6% rispetto ai 1159 Euro, con consegna a domicilio prevista per venerdì 13 Maggio 2022 se si effettua l’ordine in giornata odierna e possibilità di scegliere anche il ritiro gratuito presso uno dei punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

Comet dà la possibilità di effettuare il reso fino a 14 giorni, e garantisce una garanzia di 24 mesi con l’opzione di estensione opzionale. I pagamenti sono sicuri e tra le numerose opzioni troviamo le carte Visa, Mastercard, Visa Electron, Postepay e Maestro. L’offerta è valida solo online fino al 12 Maggio 2022 e dà diritto a 460 punti Comet Mia. E’ possibile anche aggiungere accessori extra come la licenza italiana Microsoft 365 Personal, il mouse Logitech M650 ed una borsa per il notebook.

Il computer sfoggia uno schermo da 13,3 pollici, 8 gigabyte di RAM, chip Apple M1 ed un SSD da 256 gigabyte.

Nessuna indicazione sulle unità disponibili ma consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente.