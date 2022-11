Comet lancia l'Anteprima del Black Friday: sconti anche oltre il 50%

Non c'è solamente il Black Friday MediaWorld a cercare di attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia in questo periodo di sconti. Infatti, un po' tutte le catene si stanno adoperando: tra le varie iniziative lanciate, c'è l'Anteprima del Black Friday di Comet.

Quest'ultima ha infatti reso effettivo il volantino chiamato, per l'appunto, "Anteprima Black Friday", che proseguirà fino alla giornata del 13 novembre 2022. Si tratta dunque di una sorta di "antipasto" in attesa del "momento clou", ma questo non significa che ci siano poche offerte. A tal proposito, risultano disponibili promozioni riguardanti i prodotti più disparati.

Basta infatti collegarsi al portale ufficiale di Comet per comprendere che si va dall'aspirapolvere al tablet, passando per lo smartphone, lo smartwatch e chi più ne ha più ne metta. Qualche esempio di sconto attivo in questo contesto? Si fa notare l'offerta del 54% sull'aspirapolvere Rowenta RH9680. Il prezzo è ora di 199 euro, anziché 432,99 euro.

C'è poi un possibile risparmio del 50,1% sul tablet Lenovo Tab P11 Wi-Fi + Cellular, proposto adesso a un costo di 299 euro (al posto dei precedenti 599 euro). Sempre rimanendo in campo di dispositivi mobili, ma spostandosi sul mondo smartphone, non manca uno sconto del 46,4% su OPPO Reno6 Pro 5G da 256GB, venduto ora a 429 euro (anziché 799,99 euro).