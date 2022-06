Comet lancia Apple for You: promo online esclusive su iPhone 13 e altro

Non sono disponibili solamente offerte di Trony su dispositivi Apple, in quanto ovviamente anche altre catene stanno avviando iniziative promozionali su questa tipologia di prodotti. A tal proposito, Comet ha lanciato l'iniziativa Apple for You.

Ebbene, fino al 6 giugno 2022 e solamente online saranno attive offerte su una selezione di prodotti della società di Cupertino. L'iniziativa promozionale si sofferma su parecchi dispositivi diversi, passando dagli AirTag ai Mac, senza ovviamente dimenticare la gamma di smartphone iPhone 13. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un iDevice.

Per farvi degli esempi, c'è uno sconto del 24,4% sul set da 4 unità di AirTag, che viene adesso proposto a un prezzo pari a 89,99 euro (anziché 119 euro). Non manca poi una promozione del 23% su Apple Magic Trackpad 2, prodotto che viene ora venduto a un costo di 77 euro (al posto di 99,99 euro). Da non sottovalutare inoltre lo sconto del 13,2% su Apple Watch Series 7, che viene adesso proposto a un prezzo di 407 euro (anziché 469 euro).

Per il resto, troviamo un possibile risparmio del 16% su iPhone 13 da 128GB, che viene ora venduto a un costo pari a 789 euro (al posto di 939 euro). A tal proposito, le colorazioni dello smartphone disponibili sono quelle Midnight, Pink, (PRODUCT)RED, Starlight, Alpine Green e Blue.