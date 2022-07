Comet lancia Best Summer Days: l'estate è piena di tecnologia a prezzi Top

Non ci sono solamente gli sconti tecnologici di Trony in questo luglio 2022, in quanto anche diverse altre catene hanno lanciato iniziative promozionali estive. Ad esempio, Comet ha dato il via al volantino Best Summer Days.

A tal proposito, fino al 3 agosto 2022 ci saranno parecchi sconti dedicati alle più svariate tipologie di dispositivi, dagli smartphone ai televisori, passando per computer portatili e frigoriferi, giusto per citare i prodotti messi in evidenza da parte della catena. Tuttavia, potrebbe interessarvi consultare il portale ufficiale di Comet per maggiori dettagli su quanto incluso nel volantino, che propone offerte valide sia online che in negozio.

In questa sede ci apprestiamo in ogni caso a effettuare degli esempi che potrebbero risultare interessanti per un buon numero di persone. In questo contesto rientra infatti una promozione sullo smartphone Samsung Galaxy A53 5G, che viene adesso proposto a un prezzo di 319 euro, anziché ai precedenti 469,90 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 32,1%.

Un televisore da tenere d'occhio è invece il modello LG OLED55A16LA, che nel contesto del volantino Best Summer Days viene adesso venduto a un costo pari a 899 euro, al posto dei precedenti 1.599 euro. In questo contesto troviamo dunque uno sconto del 43,8%. Insomma, ci sono diverse promozioni a cui potreste voler dare un'occhiata per quel che riguarda l'iniziativa estiva di Comet.