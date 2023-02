Comet lancia i Comet Days: sconti fino al 50% per soli due giorni!

Proprio mentre il Doppio Sconto IVA di Comet sta per andarsene, assieme all’ottimo TV LG OLED 4K in offerta, la stessa catena di distribuzione ha lanciato i Comet Days Solo Online per i prossimi due giorni, validi dunque fino alle 23:59 del 9 febbraio 2023. Vediamo le migliori promozioni all’attivo in questo volantino speciale.

Lato telefonia non possiamo non consigliare il Motorola Moto G52 da 128 GB a 199 euro grazie a un taglio del 33,6%, oltre al Samsung Galaxy A23 5G brandizzato TIM a 249 euro e al top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 949 euro al posto di 1.280 euro. Se volete uno smartwatch in offerta, invece, vi reindirizziamo allo Xiaomi Watch S1 Active a 139,99 euro e al sempre interessante Fitbit Charge 5 a 130,94 euro dopo un taglio del 27,3%.

Se invece state cercando un TV OLED in offerta, sappiate che Comet sta rilanciando due offerte doppie su modelli Samsung e LG. Da un lato, il Samsung QE65S95B del 2022 con schermo 4K da 65 pollici costa 1.839,20 euro, ovvero il 47,4% in meno rispetto al listino. Dall’altro, il modello LG OLED55CS6LA scende da 1.699 euro a 1.069 euro. In entrambi i casi non abbiamo riportato l’ulteriore 5% di sconto attivato al momento dell’inserimento del televisore nel carrello.

Infine, segnaliamo due computer portatili da gaming a prezzi ottimi: il primo è un Lenovo Legion 5 con RTX 3050 Ti a 999 euro anziché 1.499 euro, mentre il secondo è un MSI Katana GF66 con RTX 3050 Ti a 1.099 euro, ma con un 5% di sconto extra a carrello.

Tutti i dispositivi d’elettronica e informatica citati in questa occasione possono essere acquistati in tre rate senza interessi con PayPal, e la consegna a domicilio è gratuita.

In giornata abbiamo invece ripreso un laptop Huawei al 20% in meno su Amazon.