Comet lancia il Doppio Sconto IVA: prezzi fatti a pezzi fino al 30 gennaio

A quattro giorni dal lancio delle Offerte Solo Online di Comet, che dureranno fino al 23 febbraio 2023, la stessa catena di distribuzione dà il via al Doppio Sconto IVA valido fino al 30 gennaio. Per i prossimi quattro giorni, pertanto, è possibile acquistare tanti prodotti d’elettronica e informatica a prezzi stracciati.

Volete qualche esempio? Osservando i televisori in offerta è impossibile non notare l’LG OLED A2 da 55 pollici con pannello 4K a 996,51 euro al posto di 1.559 euro. Lo stesso taglio del 36,1% viene applicato altrimenti sul Samsung QLED 4K da 50 pollici venduto a 676,91 euro al posto dei 1.059 euro di listino. Altrimenti, si può trovare un Samsung Neo QLED 4K da 65” del 2022 a 1.496,02 euro anziché 2.339 euro, con pagamento sempre effettuabile in tre rate senza interessi con PayPal.

State cercando uno smartwatch in promozione? In tal caso, ecco tre modelli che fanno al caso vostro, a partire dall’Amazfit GTS 2 scontato da 169,90 euro a 99,90 euro. Più economico è l’Amazfit GTS 2 Mini, venduto a 69,90 euro grazie a un taglio del 22,2%. In alternativa, Xiaomi Watch S1 Active scende a 154,90 euro.

Infine, parlando di smartphone in sconto, notiamo la disponibilità di OPPO A54s a 174,90 euro anziché 229,99 euro; di Xiaomi Redmi Note 11 da 128 GB di archiviazione a 199 euro, ovvero al 20,4% in meno; e, infine, di Xiaomi Redmi Note 11s da 128 GB a 229 euro.

Tutti questi dispositivi possono essere acquistati ai prezzi citati sia nei punti vendita Comet in tutta Italia, sia online sul sito ufficiale. Come già specificato, il pagamento può essere completato in tre rate con PayPal a tasso zero.

Sempre da Comet hanno corso le promozioni Samsung Mania, con tante offerte su smart TV 4K di ultima generazione non inclusi nel Doppio Sconto IVA.