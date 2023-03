Comet lancia i Dyson Days: sconti fino al 6 Marzo 2023 solo online

Comet lancia oggi i Dyson Days, il nuovo volantino valido fino al 6 Marzo 2023 che propone tanti sconti con consegna gratuita e finanziamento a tasso zero su un'ampia gamma di prodotti del marchio inglese.

Il Dyson Pure Hot+Cool è disponibile a 399 Euro, dai 449 Euro di listino, ma non si tratta dell'unica promozione per coloro che guardano ai prodotti per la purificazione dell'aria perchè anche il Dyson Purifier Cool Formaldehyde è in offerta a 669 Euro, in calo di 30 Euro rispetto ai 699 Euro di listino.

Per quanto riguarda la pulizia, invece, segnaliamo il Dyson V15 Detect a 549,99 Euro, mentre il Dyson V12 Detect Slim Absolute 2022 è disponibile in offerta a 548,99 Euro. Per coloro che sono alla ricerca del Dyson V15 Detect Absolute, invece, il prezzo cala a 749 Euro. La scopa elettrica Dyson Cyclone V10 Absolute Rame invece è disponibile a 499 Euro.

Dal fronte delle piastre ed arricciacapelli, invece, segnaliamo la Dyson Airwap Complete Long a 579 Euro, mentre la Dyson Corrale Copper è disponibile a 449 Euro. L'asciugacapelli Dyson Supersonic invece è disponibile in offerta a 479 Euro, mentre il Dyson Supersonic Fucsia New è disponibile a 399 Euro.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Tutti i dettagli su consegna e spedizione disponibili nelle pagine dei singoli prodotti.