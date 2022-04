Comet lancia Maxi Risparmio: miriadi di offerte anche su iPhone 13 e Pro

Non ci sono solamente gli sconti di Unieuro su iPhone 13. Infatti, anche Comet ha lanciato delle offerte su quest'ultima gamma di smartphone. Più precisamente, le promozioni rientrano nell'iniziativa Spring Tech (dal "sottotitolo" Maxi Risparmio).

In particolare, nell'ambito di quest'ultima, fino al 13 aprile 2022 saranno attivi miriadi di sconti legati al mondo della tecnologia. Come accennato in precedenza, in offerta ci sono anche vari modelli di iPhone 13. Si parte dalla nuova colorazione Alpine Green di iPhone 13 Pro da 128GB, che viene ora proposta in prevendita a 1.149 euro (anziché 1.189 euro). C'è poi uno sconto anche su altre colorazioni, ad esempio quella Graphite, che vengono adesso vendute sempre a 1.149 euro (1.189 euro).

Uno sconto più consistente è quello relativo a iPhone 13 da 128GB in colorazione Starlight, che viene proposto a 809 euro (il prezzo generalmente sarebbe di 939 euro). In ogni caso, non mancano anche offerte su iPhone 13 Pro Max, dato che, ad esempio, la colorazione Sierra Blue viene venduta a un costo pari a 1.379 euro (al posto di 1.409 euro). Insomma, Comet ha scontato parecchi modelli di iPhone 13.

Per il resto, ovviamente ci sono anche molte altre offerte che rientrano nell'iniziativa, tra tablet, TV e altro, come potete approfondire sul portale ufficiale di Comet. Potrebbe dunque interessarvi approfondire quest'ultimo nelle giornate dedicate all'iniziativa Sping Tech (Maxi Risparmio).