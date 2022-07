Comet lancia miriadi di offerte solo online: tra smartphone e indossabili

Andando oltre all'iniziativa Best Summer Days di Comet, torniamo ad approfondire gli sconti legati alla ben nota catena. Infatti, è attiva, questa volta solamente online, anche un'altra promozione non di poco conto. Date il benvenuto ai Comet Days.

A cosa si fa riferimento? Ad alcune giornate di sconti su parecchie tipologie di prodotti tech, dagli smartphone agli indossabili. Non mancano però anche televisori, computer portatili ed elettrodomestici, giusto per fare degli esempi. In ogni caso, l'iniziativa Comet Days rimarrà attiva fino al 2 agosto 2022, dunque avrete diversi giorni per poter usufruire delle offerte in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Tra i prodotti in offerta troviamo lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 (40mm), che è al centro di un possibile risparmio del 44,2%. Infatti, il prodotto viene adesso venduto a un prezzo di 149,99 euro sul portale ufficiale di Comet. Da quest'ultimo si apprende che in precedenza il costo del prodotto era di 269 euro. In parole povere, c'è uno sconto di 119,01 euro.

Rimanendo in campo di indossabili, fa capolino un possibile risparmio del 23,8% su Xiaomi Mi Watch, tanto che il costo del dispositivo è sceso a 99 euro. In precedenza, invece, si faceva riferimento a un prezzo di 129,99 euro. Lo sconto è quindi di 30,99 euro. Per il resto, un esempio in campo di smartphone è il possibile risparmio del 32,1% su Samsung Galaxy A53 5G, che viene adesso venduto a 319 euro.