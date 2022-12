Comet lancia 'Natale Sottoprezzo', grandi offerte su tanti prodotti fino 31 dicembre

A inizio mese Comet ha lanciato il Sottocosto di Natale, valido fino al 24 dicembre. Prima di questa data, però, la catena di negozi ha deciso di aggiornare il volantino dando il via al “Natale Sottoprezzo”, attivo fino al 31 dicembre con tantissimi sconti su una vasta gamma di prodotti d’elettronica e informatica.

Ad esempio, tra gli smartphone in sconto notiamo specialmente OPPO Reno 6 5G Pro da 256 GB a 429 euro, accompagnato dall’OPPO Find X5 da 256 GB a 549 euro; in entrambi i casi si sfiora uno sconto del 50%. In alternativa, segnaliamo anche Xiaomi Mi 11T Pro a 399 euro, Xiaomi Redmi Note 11S a 219 euro e OPPO Reno8 Lite a 299 euro al posto di 399,99 euro.

Tra i computer portatili in promozione segnaliamo invece i modelli Lenovo IdeaPad 3 con Intel Celeron N4020 a 199 euro anziché 349 euro, seguito nella fascia alta dal laptop da gaming ASUS con RTX 3060 a 999 euro al posto di 1.599 euro, e dall’Apple MacBook Air M1 che scende da 1.259 euro a 979 euro, per un taglio del 22,2% sul listino.

Non possiamo poi dimenticarci di alcuni smartwatch a prezzi vantaggiosi, in primis il Garmin Venu da 43mm venduto a 179 euro grazie a uno sconto del 52,9%. Notiamo poi il Fitbit Versa 2 a 99,90 euro, ovvero esattamente a metà prezzo, e il Samsung Galaxy Watch5 da 44mm a 269 euro anziché 329 euro.

Chiudiamo questa rassegna con tre smart TV Samsung a prezzi stracciati: il Samsung QLED 4K da 55” del 2022 scende a 699 euro, mentre il Samsung Neo QLED da 55 pollici passa da 1.799 euro a 999 euro, e il Samsung Crystal UHD sempre da 55 pollici viene scontato a 500 euro netti.

Tutte queste promozioni resteranno valide da Comet fino al 31 dicembre 2022, come anticipato in apertura, sia online che presso i punti vendita in tutta Italia.

