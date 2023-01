Comet lancia nuove offerte Solo Online fino 23 febbraio: anche fino 50% in meno

Pochi giorni addietro abbiamo parlato del TV LG OLED 4K a 500 euro in meno da Comet in occasione del volantino “Saldissimi d’Inverno”, valido fino al 25 gennaio. In queste ore, però, abbiamo notato il lancio di una nuova iniziativa promozionale: arrivano le nuove Offerte Solo Online di Comet valide fino al 23 febbraio 2023.

La nostra rassegna non può non cominciare proprio dai televisori in sconto, dati i prezzi stracciati a cui vengono proposti certi modelli. Ad esempio, un TV Samsung QLED 4K da 55” scende da 1.299 euro a 749 euro grazie a un taglio del 42,3%. O ancora, c’è un TV Samsung Neo QLED 4K da 55” a 1.199 euro al posto dei 1.999 euro di listino. E non mancano anche doppie offerte: un LG OLED A2 del 2022 è scontato a 999 euro e gode di un ulteriore 5% in meno all’inserimento nel carrello. La stessa promozione speciale vale per tanti altri smart TV di ultima generazione visibili nella pagina Comet dedicata.

Se invece state cercando smartphone a ottimi prezzi, Comet rilancia Xiaomi Redmi Note 11s a 219 euro; Samsung Galaxy A23 5G a 261,16 euro al posto di 350 euro; infine, passando direttamente alla fascia alta, Samsung Galaxy S22 Ultra costa 999 euro al posto di 1.279 euro. Se volete uno smartphone pieghevole, attenti invece a Samsung Galaxy Z Flip4 da 256 GB a 949 euro.

Per quanto concerne i computer portatili in offerta, notiamo la disponibilità di un MSI GF63 Thin con RTX 3050 a 899 euro, seguito da un laptop Lenovo IdeaPad 3 a 799 euro al posto di 1.049 euro. Scendiamo ancora di prezzo con l’Acer Aspire 3 a 549,90 euro, anch’esso proposto con un 5% di sconto aggiuntivo al carrello.

Tutti questi dispositivi vengono consegnati a costo zero avendo prezzi superiori a 49 euro, e il pagamento può essere completato in 3 rate senza interessi con PayPal.

Tra le altre offerte da noi segnalate dal volantino attivo online e nei negozi, riprendiamo in chiusura un laptop HP con RTX 3050 a 200 euro in meno.