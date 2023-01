Comet lancia offerte Blue Monday: tanti sconti tech per quattro giorni

Abbiamo già appurato che il Blue Monday è una colossale bufala, eppure c’è chi la rispetta ancora a livello internazionale essendo ormai parte della “cultura pop”. Anche le catene di negozi italiane lo fanno, come dimostra il volantino online Blue Monday lanciato da Comet e valido fino al 19 gennaio 2023.

Dall’iniziativa promozionale riprendiamo, per quanto concerne l’informatica, alcuni computer portatili a meno di 600 euro: a marchio HP troviamo i modelli 15S-FQ2089NL a 349,99 euro e 15S-FQ5003NL a 549,99 euro al posto di 869 euro, ma non mancano alternative come l’Acer Aspire 3 a 549,90 euro (con taglio bonus del 5% all’inserimento nel carrello online).

Se invece state cercando uno smartphone in offerta potete trovare modelli di fascia bassa come lo Xiaomi Redmi Note 11S a 219 euro; al contrario, a rappresentare la fascia alta è il Samsung Galaxy S22 Ultra rilanciato a 949 euro al posto di 1.280 euro. Ulteriore modello potenzialmente di interesse è l’Honor Magic4 Lite venduto a 224 euro anziché 300 euro.

Per quanto riguarda gli smart TV in sconto, infine, Comet sgancia qualche bomba con il Samsung OLED 55” a 749 euro grazie a un taglio del 42,3%; il Samsung Neo QLED 4K da 65” che scende da 2.800 euro a 1.473,76 euro; e, infine, il modello LG OLED evo Gallery Edition da 55” a 1.310,99 euro dopo uno sconto del 47,6%.

Tutti questi prodotti resteranno disponibili al prezzo citato, come anticipato in apertura, fino al 19 gennaio prossimo. La consegna a domicilio è gratuita e garantita in minimo quattro giorni per tutti i dispositivi d’elettronica e informatica citati.

Tra l’altro, anche Mediaworld ha lanciato le offerte Blue Monday.