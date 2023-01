Comet lancia Samsung Mania: offerte pazze su smart TV 4K, anche a metà prezzo

Non bastavano le nuove Offerte Solo Online di Comet a incuriosire i consumatori alla caccia delle migliori offerte su dispositivi d’elettronica e informatica. La stessa catena di distribuzione ha lanciato le promozioni Samsung Mania che, tra i tanti device, rilancia 4 smart TV 4K di ultima generazione a metà prezzo.

Quest’ultima ondata di offerte è davvero imperdibile, come dimostra in primis il televisore Samsung QE55QN90B a 1.050 euro in meno. In questo caso il dispositivo ha un pannello Neo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con refresh rate nativo di 100Hz, supporto lato audio al formato Dolby Atmos, comparto video potenziato da HLG, HDR10 Plus, ALLM e AMD FreeSync Premium Pro, sistema operativo Tizen e decoder DVB-T2 già in dotazione. Il prezzo esatto è di 949 euro, con pagamento effettuabile anche in tre rate senza interessi con PayPal.

Scende da 1.799 euro a 949 euro un altro TV Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici, ovvero il QE55QN85B. Le differenze con il modello precedentemente analizzato non sono molte: abbiamo un pannello con refresh rate nativo di 100Hz, supporto a HDR10 Plus, HLG e AMD FreeSync Premium Pro, sistema operativo Tizen, audio Dolby Atmos e decoder DVB-T2. Cambiano design, dimensioni – seppur di poco -, colore e il supporto al micro dimming.

In alternativa, a 769 euro al posto di 1.399 euro si può acquistare il Samsung QE55QN80B, modello con un altro design ancora e con pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici. La frequenza di aggiornamento nativa resta la medesima, come anche la compatibilità con le già citate tecnologie audio e video, comprese quelle per il gaming ALLM e AMD FreeSync Premium Pro.

Infine, scendiamo ai modelli classici Ultra HD 4K della Serie 8 con il TV Samsung UE55BU8070 scontato da 900 euro a 499 euro. Lo schermo resta sempre da 55 pollici ma il refresh rate si ferma a 50Hz, mentre lato video e audio mancano tecnologie specifiche per il gaming; troviamo, ad ogni modo, HLG e HDR10 Plus.

Se cercate altre offerte su televisori di ultima generazione, ricordiamo che Euronics propone 3 smart TV LG da non perdere.