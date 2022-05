Comet lancia Tecno Sconti: risparmio fino al 50%, c'è anche Dyson V12 Slim

Non ci sono solamente sconti su prodotti Dyson da Euronics, dato che anche Comet ha deciso di avviare promozioni in tal senso. Più precisamente, si fa riferimento al lancio del volantino Tecno Sconti.

Infatti, quest'ultimo, che sarà attivo fino al 25 maggio 2022, mette in evidenza un'iniziativa promozionale relativa all'aspirapolvere Dyson V12 Slim, che ora è disponibile a un prezzo di 549 euro (lo sconto è di 100 euro, come si può apprendere dalla prima pagina del volantino Tecno Sconti di Comet). In ogni caso, chiaramente ci sono molte altre tipologie di prodotti al centro di offerte.

Ad esempio, lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G viene adesso proposto a un costo di 480 euro, al posto dei precedenti 769 euro. Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prezzo mostrato dal sito Web di Comet è pari a 600 euro, ma poi c'è un ulteriore sconto direttamente in carrello di 120 euro (che porta dunque il costo finale ai succitati 480 euro).

Si fa notare inoltre lo sconto del 50% sul mouse HP Z3700, venduto ora a un prezzo pari a 9,99 euro (al posto dei precedenti 19,99 euro). C'è inoltre un possibile risparmio del 51,7% sul televisore Samsung QE65QN90AATXZT, proposto adesso a 1.399 euro (anziché 2.899 euro). Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani su qualche prodotto.