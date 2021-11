Comet lancia il vero Black Friday 2021: prezzi esplosivi su iPhone e Dyson

L'iniziativa Black Friday originale di Comet, che abbiamo già trattato su queste pagine, era chiaramente solamente un "antipasto" relativamente agli sconti legati al venerdì nero effettuati dalla nota catena. Infatti, ora è stata avviata un'iniziativa promozionale che fa riferimento a prezzi esplosivi in ambito tech.

Lo sconto del 30% su alcune categorie di prodotti

Ebbene, Comet ha lanciato una due giorni di sconti, che vede "coinvolti" il 24 e il 25 novembre 2021. Nel contesto di questo lasso di tempo, la catena offre innanzitutto uno sconto del 30% su grandi elettrodomestici a partire da 299 euro, piccoli elettrodomestici a partire da 49 euro, condizionatori fissi, monopattini, bici elettriche e casalinghi. Per maggiori dettagli su questa specifica promozione, potete fare riferimento ai termini e condizioni pubblicati sul portale ufficiale di Comet (in modo da approfondire al meglio anche i prodotti esclusi).

Il volantino Comet del Black Friday 2021, tra iPhone e Dyson

C'è poi il "vero e proprio" volantino del Black Friday 2021, ovvero quello che propone, nelle parole della catena, "prezzi esplosivi", così come "a prova di confronto". In questo contesto, le promozioni, valide sia online che in negozio, sono iniziate il 24 novembre 2021 e si protrarranno fino al 30 novembre 2021 (andando dunque oltre il venerdì nero, che ricordiamo sarà il 26 novembre 2021).

In questo contesto, la nota catena mette in evidenza alcuni particolari sconti in determinate comunicazioni ufficiali: lo smartphone iPhone 12 mini da 64GB a 599 euro (anziché 719 euro) e l'aspirapolvere Dyson V11 Outsize a 499 euro (in accoppiata con una batteria extra dal valore di 100 euro in omaggio). In ogni caso, ovviamente si va ben oltre a questi sconti. Ad esempio, Samsung Galaxy S20 FE viene ora proposto a 389 euro nella sua variante 4G con processore Qualcomm Snapdragon 865 (al posto di 499 euro).

Insomma, in questi giorni potreste voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Comet.