Comet lancia il volantino di San Valentino: fino al 50% in meno su tanti prodotti

Con la chiusura del volantino Doppio Sconto IVA dopo una singola proroga, per Comet è il momento di introdurre una nuova iniziativa promozionale: arriva quindi il volantino “Sconti fino al -50%, offerte che fanno innamorare” che, in fondo, si descrive da solo. Vediamo assieme alcuni dei migliori prodotti in offerta.

Avviamo la rassegna con alcuni televisori di ultima generazione in offerta, a partire dal modello TCL 50C635 con display QLED 4K da 50 pollici e sistema operativo Google TV, proposto a 399 euro al posto di 699 euro. Segue dunque il TV Samsung OLED QE55S95B, scontato da 2.499 euro a 1.499 euro, e accompagnato dal modello Samsung UE50AU7170UXZT che scende a 369 euro. Cambiando marchio, altrimenti, attenti all’LG OLED 4K da 55 pollici portato a 1.199 euro dai 1.699 euro di listino.

Piccola parentesi smartwatch: da Comet potete trovare per le prossime settimane il Fitbit Versa 3 a 159 euro e il Samsung Galaxy Watch5 da 44mm a 259 euro grazie a un taglio del 21,3% sul listino.

Se invece state cercando dei computer portatili da gaming in sconto, la catena di distribuzione italiana ha tre modelli perfetti per voi: a farsi notare più di tutti è l’MSI Katana GF66 con Intel Core i7 di dodicesima generazione e GPU RTX 3060, venduto a 1.349 euro al posto di 1.999 euro. In alternativa, potete acquistare a 1.099 euro il laptop MSI Katana GF66 con Intel Core i7-12700H e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050Ti. Dulcis in fundo, Comet rilancia il laptop MSI Vector GP66 con RTX 3080 e Intel Core i7 di dodicesima generazione a 2.199 euro anziché 2.999 euro.

Tutti questi dispositivi vengono venduti ai loro rispettivi prezzi sia online, sia presso i punti vendita Comet nella penisola. La consegna a domicilio è sempre gratuita.

Nella giornata di oggi, invece, giungeranno alla conclusione i Comet Days lanciati due giorni fa.