Comet lancia il volantino Sconti da Paura: sconti su smartphone e altro

Non ci sono solamente gli sconti di MediaWorld per Halloween, in quanto un po' tutte le principali catene stanno lanciando promozioni in tal senso. A tal proposito, Comet ha ufficializzato il volantino "Sconti da Paura".

Quest'ultimo, partito il 27 ottobre 2022, proseguirà fino al 6 novembre 2022, dunque andrà anche un po' oltre Halloween. In ogni caso, l'iniziativa promozionale, che viene indicata come avente "prezzi vincenti a prova di confronto", è attiva sia online che in negozio e mette al centro degli sconti diverse tipologie di dispositivi tech.

A tal proposito, viene messo in evidenza lo sconto del 10,6% sullo smartphone Samsung Galaxy A13 da 128GB, che viene adesso proposto a un prezzo di 169 euro (al posto dei precedenti 189 euro). L'altra promozione che viene poi messa in primo piano sul sito Web di Comet è quella relativa all'asciugatrice Beko EDR927A, venduta ora a un costo di 399 euro (anziché 799 euro).

Per il resto, un'altra promozione che si fa notare sul portale Comet è, ad esempio, quella sul tablet Lenovo ThinkPad P11 WiFi + LTE TB-J606L. Quest'ultimo viene infatti adesso proposto a un prezzo pari a 199 euro, mentre in precedenza costava 399 euro. C'è dunque di mezzo un possibile risparmio del 50,1%. Insomma, potrebbe interessarvi fare un salto sul portale di Comet in questo Halloween 2022.