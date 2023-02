Comet lancia nuovo volantino tech: sconti imperdibili fino al 4 marzo

Con la chiusura del volantino Comet di San Valentino la medesima catena di distribuzione rilancia un’altra iniziativa promozionale, denominata “Sconti imperdibili, il top della tecnologia”. Vediamo alcuni dei migliori dispositivi d’elettronica in offerta sia in negozio che online grazie a questo nuovo volantino.

La nostra rassegna non può non partire dai televisori in sconto, essendo tra i prodotti più richiesti in tutta Italia. Quello dallo sconto migliore in termini percentuali resta il Samsung UE55AU7170 con display Ultra HD 4K da 55 pollici, proposto a 426,93 euro al posto di 749 euro. A 635,40 euro anziché 1.059 euro trovate altrimenti il Samsung QE50Q80B con pannello QLED da 50 pollici. O ancora, attenti al Samsung QE65S95B con display OLED a 2.169,38 euro anziché 3.499 euro.

Se volete un computer portatile da gaming a un prezzo vantaggioso, invece, potete aggiudicarvi l’HP 15-fa0005nl della linea Victus a 993,29 euro, dotato del processore Intel Core i7-12700H e della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050. Ulteriore alternativa è l’Acer Nitro 5 con AMD Ryzen 7 della serie 6000 e NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, disponibile a 1.499,25 euro al posto dei 1.999 euro di listino.

Infine, segnaliamo anche due smartwatch in offerta: il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm scende da 219 euro a 146,73 euro, mentre lo Xiaomi Watch S1 Active con schermo AMOLED da 1,43 pollici scende a 139,99 euro.

Tutti i dispositivi citati vengono venduti e spediti da Comet, che consente anche di completare il pagamento in 3 rate con PayPal. Il reso è invece effettuabile entro 14 giorni.

Proprio oggi sono anche iniziati gli Star Days da Euronics.