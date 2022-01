Comet manda i prezzi in discesa libera: fino al 60% di sconto su TV DVB-T2

Non c'è solamente MediaWorld a lanciare sconti su TV DVB-T2. Infatti, un'altra catena ha deciso di mettere in primo piano le offerte sui televisori. Più precisamente, ci riferiamo a Comet, che ha lanciato il nuovo volantino Saldi in discesa libera.

Quest'ultimo, iniziato il 20 gennaio 2022 e con scadenza fissata al 2 febbraio 2022, propone sconti fino al 60% su miriadi di prodotti. Le promozioni, che Comet indica come attive sia online che in negozio, sembrano soffermarsi principalmente su televisori (chiaramente compatibili con lo standard DVB-T2), anche se in realtà non mancano offerte relative anche ad altre tipologie di prodotti, come vedremo in seguito.

In questo contesto, si fa notare il possibile risparmio del 52,5% sul modello Samsung TV QLED QE65Q80AATXZT, venduto ora a 949 euro (al posto dei precedenti 1999 euro). C'è poi uno sconto del 41,5% sul televisore Samsung TV Neo QLED QE55QN90AATXZT, proposto adesso a un prezzo pari a 1169 euro (anziché 1999 euro). Per il resto, non è da sottovalutare anche il possibile risparmio del 36% sul modello LG TV LED UHD 4K 55" Smart TV 55UP75006LF, venduto ora a 479 euro (al posto di 749 euro).

Passando invece al mondo degli smartphone, troviamo uno sconto del 6,4% sul nuovo iPhone 13 da 128GB, proposto adesso a 879 euro (anziché 939 euro). Si fa notare infine il possibile risparmio del 12,6% su OPPO Reno6 Pro da 12/256GB, venduto ora a 699 euro (al posto di 799,99 euro). Per il resto, chiaramente sono attive anche molte altre promozioni in questo contesto. Potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Comet per ulteriori informazioni.