Comet Natale Sottoprezzo, TV LG OLED 2022 a 500 euro in meno fino 31 dicembre

Prosegue il volantino Natale Sottoprezzo da Comet, lanciato dalla catena di negozi il 20 dicembre e disponibile fino al 31 del mese con moltissime offerte intriganti. Tra di esse, riprendiamo in questo appuntamento un TV LG OLED 4K da 48” a 500 euro in meno, modello lanciato peraltro nel corso del 2022.

Se state cercando un nuovo televisore di fascia alta per il vostro salotto, questo è decisamente un modello da non lasciarsi sfuggire o, almeno, da includere tra i possibili acquisti. Stiamo parlando dell’LG OLED48C26LB appartenente alla linea top di gamma OLED evo del 2022, caratterizzato da un pannello Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale con refresh rate variabile fino a massimo 120Hz e supporto alle tecnologie video HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, oltre a ALLM, AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync per il gaming.

Sul fronte audio si fa sentire la codifica Dolby Atmos per una maggiore immersione, mentre il sistema operativo proprietario webOS 22 include già al primo avvio tutte le applicazioni che servono per godersi film, serie TV e sport in streaming. Infine, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

Con lo sconto del 29,4% applicato da Comet per il Natale Sottoprezzo, il dispositivo scende da 1.699 euro a 1.199 euro con pagamento effettuabile in tre rate senza interessi con PayPal da 399,67 euro. La consegna a domicilio viene effettuata gratuitamente entro mercoledì 4 gennaio, oppure è possibile procedere con il ritiro gratuito presso il punto vendita Comet più vicino. Il reso, infine, è effettuabile entro i primi 14 giorni dopo l’acquisto.

