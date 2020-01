Comet, ecco il nuovo volantino: Saldi fino al 5 Febbraio anche su iPhone e TV OLED

Comet ha lanciato oggi il nuovo volantino di inizio anno, che propone i Saldi fino al prossimo 5 Febbraio su una vasta gamma di prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone, PC, tablet e TV. In sconto sono presenti anche gli ultimi iPhone 11 di Apple.

Lo smartphone top di gamma 2019 di Apple, nella versione Pro con 64 gigabyte di storage può essere acquistato a 1049 Euro, l'11,8% in meno dai 1189 Euro di listino. In sconto però è disponibile anche il Samsung Galaxy Note 10+ da 256GB, a 999 Euro dai precedenti 1129 Euro, mentre il modello Galaxy Note 10 nello stesso taglio di memoria passa ad 899 Euro. Il Galaxy S10 Plus da 128GB invece è disponibile ad 849 Euro, per un risparmio del 17,5% dai 1029 Euro di listino. Restando in ambito iPhone 11 da 64GB, invece, lo smartphone passa a 729 Euro.

Fronte informatico, il MacBook Air da 13,3 pollici può essere acquistato a 1099 Euro, che si traduce in una riduzione del prezzo di 181 Euro rispetto ai 1280 Euro precedenti. E' disponibile al prezzo scontato di 109,99 Euro anche il router AVM Fritz!Box 7530, per un risparmio del 21,4%.

Per coloro che intendono acquistare un tablet, l'iPad da 10,2 pollici da 128GB WiFi + Cellular viene proposto da Comet a 549 Euro.

Molto ricca l'offerta sui TV: l'LG OLED55B9PLA da 55 pollici passa a 1299 Euro, mentre sul Sony KD55AG8BAEP da 55 pollici è garantito un risparmio del 36% a 1599 Euro, con il Samsung QE65Q60RATXZT da 65 pollici ad 899 Euro.

Infine, in sconto troviamo anche Apple Watch 3 da 38mm GPS Only a 219 Euro.