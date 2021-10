Comet pronta al Black Friday 2021: online le anticipazioni di cosa accadrà

Il periodo è quello: stiamo per entrare nel momento più intrigante dell'anno per quel che riguarda le offerte in ambito tech. Prima ancora del "clima natalizio", gli occhi sono puntati sul Black Friday. In questo contesto, Comet ha pubblicato online delle indicazioni in merito a cosa accadrà.

Più precisamente, è stata aggiornata la pagina dedicata al Black Friday del portale di Comet. Quest'ultimo sito Web ufficiale ora presenta infatti informazioni relative al 2021, quindi si punta ovviamente sulla giornata del 26 novembre 2021. Tuttavia, risulta interessante notare come Comet abbia intenzione per certi versi di "partire in anticipo".

Infatti, la nota catena scrive: "Da Comet, il Black Friday comincerà già nelle prime settimane di novembre! Con le offerte del pre Black Friday potrai acquistare una selezione di prodotti con sconti davvero speciali". Tra le tipologie di prodotti coinvolte, troviamo computer, smartphone, smartwatch e droni, giusto per fare alcuni esempi concreti. "Dal 20 novembre fino al giorno del Black Friday, troverai tanti altri prodotti iconici in sottocosto. Offerte lampo da cogliere al volo sulle migliori marche", continua Comet.

Insomma, le promozioni partiranno già nelle settimane precedenti il venerdì nero. In questo contesto, la nota catena ha annunciato che sarà possibile usufruire delle offerte sia online (costantemente aggiornate) che in negozio. In ogni caso, si potrà anche acquistare online e poi scegliere il ritiro veloce in negozio.

In parole povere, sembra essere tutto pronto in casa Comet. D'altronde, ricordiamo che anche Euronics si sta preparando al Black Friday 2021, così come MediaWorld e Unieuro hanno pubblicato le anticipazioni per il venerdì nero. Per il resto, se siete già "proiettati" verso le giornate di grandi offerte, potreste voler approfondire la nostra pagina relativa al Black Friday.