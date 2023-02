Comet propone laptop HP con RTX 3050 in offerta: ben 400 euro in meno

Il volantino di San Valentino di Comet sta continuando, nonostante la festa degli innamorati sia già trascorsa. Al suo interno, tra televisori e smartphone, figura anche un laptop da gaming HP con RTX 3050 in offerta a 400 euro in meno. Meglio non perdere questa occasione!

Il computer portatile da gioco interessato è l’HP Victus 15-FA0005NL, da noi già visto proprio un mese fa presso la stessa catena di distribuzione a 1.199 euro. In questo caso, però, scende addirittura a 999 euro grazie a un taglio del 28,6% sul listino. Quali sono le sue specifiche tecniche?

Sotto la scocca si trova la già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 di fascia medio-alta, seguita dal processore Intel Core i7-12700H capace di arrivare a 4,7 GHz di frequenza durante le attività più intense. Il comparto memoria si compone di 16 GB di RAM DDR4 con frequenza pari a 3.200 MHz e singolo SSD NVMe M.2 da 512 GB di capienza. Lo schermo, infine, è un LCD Full HD da 15,6 pollici.

Il prezzo sopra riportato può essere suddiviso in tre rate da 333 euro senza interessi con PayPal procedendo con l’acquisto online; nei negozi Comet, invece, potete richiedere altre soluzioni a più mensilità se non potete completare il pagamento in unica soluzione. Con l’acquisto sul sito ufficiale la consegna è gratuita. Il reso resta sempre effettuabile entro 14 giorni, mentre la garanzia copre 24 mesi.

All’interno dello stesso volantino, che ricordiamo essere valido fino al 22 febbraio prossimo, si trova anche un TV Samsung QLED a meno di metà prezzo.